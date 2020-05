Klage gegen Bundesliga-Abbruch

Bergstraße.Der Deutsche Keglerbund wollte am Wochenende im Rahmen seines „Drei-Stufen-Plans“ entscheiden, ob die zunächst unterbrochene Saison in allen Bundesligen abgebrochen wird, oder ob die ausstehenden beiden Spieltage unter Berücksichtigung der behördlichen Vorgaben durchgeführt werden können. Die Entscheidung musste aber vertagt werden, weil es einen Einspruch gegen den Drei-Stufen-Plan gibt, der sich im Besonderen gegen „Plan C“ richtet.

„Plan B“ sieht ein reguläres Saisonende an den letzten beiden Mai-Wochenenden vor, „Plan C“ einen Abbruch, wobei die aktuell auf den Abstiegsplätzen stehenden Mannschaften eine Klasse tiefer rutschen. Nach einem Urteil des Verbands-Rechtsausschusses kann Plan C nicht wie geplant mit Wirkung zum 09. Mai in Kraft treten.

Wie es mit der Saison 2019/2020 weiter gehen, bzw. wie die Abwicklung der Saison vonstatten gehen kann, darüber sollen die Verbands-Gremien „zeitnah“ beraten. kr/red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 11.05.2020