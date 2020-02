Klar auf Titelkurs

Bensheim.Die weibliche Handball-A-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach hat durch den 37:22 (20:8)-Sieg beim ersatzgeschwächten Schlusslicht JSG Bad Soden die Tabellenführung ausgebaut und steht unmittelbar vor dem Gewinn der Meisterschaft. Weil der Tabellenzweite HSG Rodgau in Weiterstadt verlor und die Juniorflames im direkten Vergleich zweimal gewonnen haben, reicht ihnen aus den verbleibenden drei Spielen ein Sieg zum Titelgewinn.

Die Bensheimerinnen reisten mit einem jungen Kader an, da alle Spielerinnen, außer Torhüterin Desiree Schuster, dem Jahrgang 2002 und jünger angehörten. Die Gäste begannen konzentriert in der Abwehr und Bad-Soden hatte den Angriffen der HSG wenig entgegenzusetzen. Nach 19 Minuten betrug der Vorsprung in der einseitigen Partie bereits zehn Tore (2:12) und wurde dann weiter ausgebaut. In der zweiten Halbzeit wechselte Trainer Andre Schumacher munter durch und die Führung wurde verwaltet.

HSG Bensheim/Auerbach : Marilena Leichthammer (5), Erin Yildirim (3), Meli Vidakovic, Merle Senßfelder, Annika Schmitz (4), Ina Scheffler (1) Katrin Jochem (4), Giulia Lützkendorf (3), Marit Hofmann (6), Neele Orth (4), Désirée Schuster, Lara-Sophie Eiskirch (6) und Lara Krapp (2). red

