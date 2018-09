Klarer Sieg im Duell der Absteiger

Gronau.Gegen den letztjährigen Mitabsteiger aus der Bezirksklasse, den TSK Rimbach II, gewann die SG Gronauer ihr erstes Spiel in der Tischtennis-Kreisliga klar mit 9:4. Dabei gerieten die Gronauer nach einer 3:1-Führung durch drei Niederlagen in Folge von Alpers, Volk und Russ sogar zwischenzeitlich mit 3:4 in Rückstand.

Doch im hinteren Paarkreuz war auf Woitinek und Werner Verlass, die klar siegten. Der überragende Kühn mit seinem zweiten Einzelsieg sowie Alpers und schließlich der von der zweiten nun in die erste Mannschaft aufgerückte Volk sowie Russ ließen nichts mehr anbrennen. - Weitere Gronauer Punkte: Kühn/Russ und Volk/Woitinek.

Unerwartete Höchststrafe

1. Kreisklasse: TV Bürstadt V - SG II 9:0. Eine überraschend deutliche Niederlage kassierte die Gronauer Reserve, die ohne Rettig und kurzfristig noch auf Spitzenspieler Marquardt krankheitsbedingt antreten mussten. Damit war die Ausgangslage alles andere als optimal, Sein Comeback nach jahrelanger Auszeit gab Lingelbach. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.09.2018