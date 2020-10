Klares 11:1 für VfR beim Schlusslicht

Fehlheim.Klare Angelegenheit für die dritte Tischtennis-Mannschaft des VfR Fehlheim: In der Bezirksoberliga setzte sich der Aufsteiger mit 11:1 beim TSV Raunheim durch.

Mit einer konzentrierten Leistung in allen Paarkreuzen holte das junge Team – verstärkt durch Nicolas Tomahogh aus der zweiten Mannschaft – beim Schlusslicht wichtige Punkte in einer kompliziert zu spielenden Liga. Am Ende der Saison wird es vier Absteiger und einen Relegationsteilnehmer geben – „und da wollen wir nicht mit dabei sein“, betonte Abteilungsleiter Claudio Schubert die Marschrichtung. – VfR-Punkte: Bastian Schubert (2), Merten (2), Tomahogh (2), Tengel (2), Prochazka (2), Köhler.

Regionalliga-Team gefordert

Keine Pause in den Ferien hat die erste Mannschaft in der Regionalliga West. Am Samstag (10.) steht das schwere Auswärtsspiel bei der Reserve des 1. FC Köln an – eine Mannschaft, der Aufstiegsambitionen nachgesagt werden. In welcher Formation der VfR antreten wird, ist noch offen. Gleiches gilt für die Partie eine Woche später: Am 17. Oktober gastiert ab 17 Uhr mit Borussia Dortmund II der nächste dicke Brocken in der AKG-Halle. Selbst wenn man mit der stärksten Formation antreten kann, dürfte es für die Fehlheimer eine Herausforderung werden, etwas Zählbares mitzunehmen. dr

