Gronau.Die SG Gronau wahrte mit einem 9:6-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten TSK Rimbach die Chance auf den Klassenerhalt in der Tischtennis-Bezirksklasse. Die SG liegt nun punktgleich und mit besserem Spielverhältnis vor dem TV Bürstadt III, der bei den als Absteiger schon feststehenden Rimbachern das leichtere Programm hat, während die Gronauer beim Meister VfR Fehlheim III antreten müssen.

Ohne Punkt zwei Hartnagel ging die SG in den Doppeln 3:0 in Führung. In der ersten Einzelrunde gab es je drei Siege und Niederlagen, ehe das vordere Gronauer Paarkreuz – Wudtke und der momentan in Topform spielende Kühn – für das 8:3 sorgte. Alpers, Marquardt und O. Russ (im fünften Satz 10:12 gegen Frei) ließen es nochmal spannend werden, bevor Werner gegen Schuckmann den Sieg sicherstellte. – SG-Punkte: Wudtke/Marquardt, Kühn/O. Russ, Alpers/Werner, Wudtke (2), Kühn (2), Alpers, Werner. red