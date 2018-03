Anzeige

Zwingenberg.Die nächsten beiden Spiele entscheiden über Abstieg oder Klassenerhalt: Die Handballerinnen des TuS Zwingenberg haben den Verbleib in der Landesliga selbst in der Hand, können mit Erfolgen gegen Schlusslicht FSG Odenwald am Sonntag (17 Uhr, Melibokushalle) und in der Woche nach Ostern beim derzeitigen Drittletzten Dieburg/Groß-Zimmern die Weichen stellen. Am letzten Spieltag steht dann noch das Heimspiel gegen den Liga-Vierten TV Kirchzell an.

„Wir müssen zwei Siege holen“, stellt TuS-Trainer Matthias Kremer unmissverständlich klar. „Gelingt uns das, dann sollte es reichen.“ Zuversicht zieht er dabei ausgerechnet aus einer Niederlage: Am vergangenen Wochenende traten die Zwingenbergerinnen beim Tabellendritten Langenselbold keinesfalls wie ein Abstiegskandidat an, sie hätten sich nach einer starken Leistung eigentlich einen Punktgewinn verdient gehabt – aber dann fehlte in der Schlussphase das Quäntchen Glück und man musste mit einer 27:28-Niederlage die Heimreise antreten.

Dadurch sind drei Spieltage vor Rundenende die Teams auf dem vorletzten und drittletzten Rang punktgleich (je zwölf Punkte). „Wir haben uns in den letzten Wochen auf einem guten Niveau stabilisiert und wollen das zeigen“, hofft Kremer gegen die FSG Odenwald auf den sechsten Saisonsieg. Den direkten Vergleich, der im Falle von Punktgleichheit entscheidend wäre, kann Zwingenberg angesichts der 27:43-Hinspielschlappe kaum noch gewinnen. „Unser Fokus liegt auf den Punkten“, so Kremer. Ein Sieg wäre angesichts von derzeit drei Zählern Vorsprung auf das Schlusslicht die berühmte „halbe Miete“. tip