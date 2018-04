Klassenerhalt mit einem blauen Auge

Frank Gutschalk möchte mit den Lorscher Bundesliga-Keglern noch viele Erfolge nicht nur auf den heimischen Bahnen bejubeln, allerdings fehlt den Nibelungen dazu mittelfristig der Nachwuchs. © Lotz

Lorsch.Die Sportkegler des SKC Nibelungen Lorsch zeigten in der Bundesligas erneut zwei völlig verschiedene Gesichter. In der Saison 2016/17 durften sie lange auf eine erneute Europapokal-Teilnahme hoffen, dann rutschten sie aber in der Rückrunde noch auf Platz sechs (15:21 Punkte) ab. In der nun zu Ende gegangenen Saison 2017/18 ist es gerade umgekehrt gelaufen. Nach den ersten sieben Begegnungen

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4903 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.04.2018