Kleine TSV-Serie auf dem Prüfstand

Auerbach.Drei Siege in Folge stehen für die TSV Auerbach in der Fußball-Kreisoberliga zu Buche, nun haben die Rotweißen eine weitere Chance, im Abstiegskampf wertvollen Boden gutzumachen. Sie müssen heute Abend (19.30 Uhr) bei Eintracht Wald-Michelbach II antreten – keine leichte Aufgabe für die Auerbacher, denn die Verbandsligareserve zählt zu den positiven Überraschungen der Saison.

An guten Tagen ist die Eintracht in der Lage, jedes Team der Spielklasse zu schlagen. „Das wird für uns eine echte Herausforderung, dennoch fahren wir nicht chancenlos in den Überwald und wollen dort etwas mitnehmen. Mit einem Punkt könnten wir sehr gut leben, wir wissen aber, dass wir da wie schon in den Vorwochen alles abrufen müssen“, wäre Auerbach Spielausschuss-Mitglied Christian Bender mit einem Unentschieden absolut zufrieden.

Priorität besitzt für ihn zunächst die Defensivarbeit. „Wir müssen hinten sicher und stabil stehen, konzentriert sein und dürfen nichts zulassen. Wenn wir dann noch den ein oder anderen gefährlichen Konter fahren können, dann ist für uns etwas drin“, sieht Bender seine Mannschaft, die bis auf den noch rotgesperrten Gökhan Bostan in Bestbesetzung antreten kann, zwar in der Rolle des Außenseiters, aber keineswegs als chancenlos. nico

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.04.2019