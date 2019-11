Kletterhalle als Waldhof-Aufstiegshilfe

Bensheim/Mannheim.Die Waldhofs-Chefs, Trainer Bernhard Trares und Präsident Bernd Beetz, waren sich ziemlich sicher. Einige Prozent Anteil am Aufstieg in die 3. Fußball-Liga im vergangenen Jahr hatte ihr Aufenthalt in der Kletterhalle in Bensheim. „Es sollte eigentlich ein lockerer Tag werden“, sagte Trainer Trares am Mittwochabend bei einer Veranstaltung für Sponsoren in der Kletterhalle. Das gegenseitige

...