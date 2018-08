Anzeige

Bensheim.Die Baseball-Spielgemeinschaft Bensheim Knights/Erbach Grasshoppers hat sich mit zwei Auswärtssiegen bei Tabellenführer Fulda Blackhorses selbst das Feld bereitet für den Meisterschafts-Endspurt in der Landesliga B. Mit 8:4 Siegen liegen die Südhessen auf Platz zwei hinter Fulda (11:5), wo es dann am 2. September in den Nachholspielen zum Showdown um den Titel kommt.

Das erste Spiel ging mit 12:2 an die SG, das zweite mit 5:4. Bensheim/Erbach ist insgesamt noch sechsmal im Einsatz (am Samstag zweimal in Kassel und dann am 19. August in Bensheim zweimal gegen Heblos) und kann somit vor den abschließenden Duellen bereits an Fulda vorbeiziehen. kr/red