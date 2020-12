K.o.-Phase liegt dem Rodauer FIFA-Team

Rodau.Der SC Rodau steht im Sechzehntelfinale des „Stay at home again cup“, dem e-Sport-Turnier des Hessischen Fußballverbandes im zweiten Lockdown des Jahres. Im Bereich Süd gingen 84, im Norden 119 Mannschaften an den Start mit dem Spiel FIFA 21 an der Playstation-4-Konsole.

„Trotz schwacher Leistung in der Gruppenphase sind wir als Zweiter weitergekommen“, berichtet Robert Richter vom SC Rodau: „Die Gruppenphase ist nicht unsere Stärke bei Turnieren, die K.o.-Phase liegt uns eher.“ Zum Auftakt gab es gegen das Team „Dorfgaming“ von der SG Eschbach/Wernborn eine 2:3-Niederlage (Mario Deichert) und einen 5:4-Sieg (Marco Göbel). Gegen die Sportfreunde/JFV Oberau wurden beide Spiele 0:4 (Mario Deichert) und 1:2 (Marco Göbel) verloren.

Aufgrund der besseren Tordifferenz gegen die „Dorfgamer“ zogen die Rodauer in die erste Hauptrunde ein, die wie die gesamte K.o.-Phase im Modus „best of 3“ ausgetragen wird. Souverän meisterte der SCR die Hürde gegen die SG HettersrothBurgbracht II durch ein 6:3 (Mario Deichert) und ein 7:1 (Marco Göbel).

Nun geht es in der Zeit vom 1. bis 3. Januar in ein kleines Derby gegen die „Bergstraße Alpakas“ vom JFV Bergstraße. red

