„Kollektives Versagen“ der Lilien

Darmstadt.Der SV Darmstadt 98 wurde mit der 0:4 (0:1)-Niederlage beim VfL Osnabrück bitter auf den Boden der Tatsachen in der 2. Fußball-Bundesliga zurückgeholt. Zuvor hatten die Lilien zum Saisonauftakt einen Sieg beim Hamburger SV nur knapp verpasst, zu Hause Holstein Kiel 2:0 bezwungen und auch die Pokalhürde beim FC Oberneuland souverän genommen.

Mit dem ersten Heimsieg seit dem Wiederaufstieg hat der VfL Osnabrück seinen guten Saisonstart perfekt gemacht und ist auf Platz drei geklettert. 14 101 Zuschauer im Stadion an der Bremer Brücke sahen eine furiose Leistung und die Tore von Etienne Amenyido (16.), Kevin Wolze (51.), Anas Ouahim (72.) und Marcos Alvarez (79.).

„Der Gegner war sehr aggressiv und griffig. Die Niederlage war verdient“, sagte Darmstadts Trainer Dimitrios Grammozis. „Wir sind zu keiner Zeit ins Spiel gekommen, es war ein kollektives Versagen.“ Osnabrücks Coach Daniel Thioune gratulierte seiner Elf zu einem „tollen Fußballabend: Das war eine ganz reife Leistung. Das 4:0 geht völlig in Ordnung.“

Am Freitag gegen Dresden

Die Osnabrücker, bei denen Neuzugang Joost van Aken sein Debüt in der Startformation gab, bestimmten von Beginn an das Geschehen und machten viel Druck. Die Hausherren blieben auch nach der Pause spielbestimmend und bauten ihre Führung aus. Von den Gästen kam insgesamt zu wenig, um der Partie noch eine Wende geben zu können. Für die Lilien geht es schon am Freitagabend (18.30 Uhr) weiter, dann kommt Tabellennachbar Dynamo Dresden ans Böllenfalltor. dpa

