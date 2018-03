Anzeige

Bergstraße.Was ein paar Zentimeter Schnee doch über Nacht alles anrichten können: Aufgrund der Witterungs- und Platzverhältnisse haben sich die Klassenleiter Reiner Held, Martin Wecht und Helmut von der Heydt am Sonntagmorgen verständigt, alle Fußballspiele von der Kreisober- bis zur D-Liga abzusetzen. Alle Begegnungen sollen am Ostersamstag, 31. März, nachgeholt werden. Allerdings haben einzelne Vereine schon angekündigt, an diesem Termin nicht spielen zu können – oder wollen. Auch in der Verbandsliga Süd und der Gruppenliga Darmstadt rollte am Wochenende kein Ball. In der Verbandsliga wurden einige der ausgefallenen Spiele bereits neu angesetzt – das gestern ausgefallene Derby zwischen dem FC 07 Bensheim und dem FC Alsbach soll bereits am Donnerstag (22.) stattfinden. all/Bild: Neu