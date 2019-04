Konzentration auf den Schlussspurt

Reichenbach.Beim heimstarken TTC Hornbach war der TSV Reichenbach chancenlos und verlor in der Tischtennis-Bezirksklasse mit 2:9. Die Gastgeber waren motiviert, denn sie wollten sich für die Vorrundenniederlage im Lautertal revanchieren. Die Gäste hatten Probleme mit dem schwer zu spielenden Plastikball, was schon bei den drei verlorenen Doppeln deutlich wurde.

In den Einzeln konnten nur Bernd Mink und Thorsten Peter für Ergebniskosmetik sorgen. Nun will sich Reichenbach im Heimspiel am Freitag (5.) gegen den feststehenden Meister BSC Einhausen besser aus der Affäre ziehen, ehe eine Woche später zum Saisonfinale gegen Auerbach wohl nur ein Heimsieg für den Klassenerhalt zählen wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.04.2019