Kreispokal-Sieger kämpft um den Anschluss

Bergstraße.Es war eine durchwachsene Saison, die jedoch mit einem großen Erfolg zu Ende ging: Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte gewann der SV Lörzenbach den Bergsträßer Fußball-Kreispokal. Und den Schwung vom 2:1-Sieg im Finale gegen die SG Wald-Michelbach will der A-Ligist in die neue Saison mitnehmen.

„Insgesamt kann ich mit dem vierten Platz leben, wenn man die Umstände mit den vielen Verletzten berücksichtigt. Der Abstand auf die Tabellenplätze zwei und drei war jedoch zu groß“, sagt Trainer Marcel Hanstein im Rückblick, und auch die 49 Gegentore sind ihm zu viel.

Mit Philip Trares, Ingo Dörsam und Sebastian Brabandt hat der SVL drei Stammspieler verloren. Zudem fällt Pascal Eisele wegen seiner internationalen Ringer-Einsätze weg und Niko Kilian wird infolge einer Leisten-Operation zunächst ausfallen.

Mit Kai Bachert hat sich ein höherklassig erfahrener Akteur dem SVL angeschlossen, der als Co-Spielertrainer auch erste Erfahrung als Übungsleiter machen will. Nach einem studienbedingten Wechsel zum SV Post Wien kehrt Jan Landzettel nach einem halben Jahr zum SVL zurück. Froh ist der Trainer, dass er mit Simon Krauß (von KSG Mitlechtern) einen zweiten Torhüter für die erste Mannschaft hat. Für die Defensive haben die Lörzenbacher mit Marc-Oliver Weigold (mit Robin Adler vom FSV Rimbach) einen weiteren Neuzugang gewonnen. jün/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.07.2019