Kreispokal-Titel für sechs Vereine

Bergstraße.Sechs Mannschaften aus sechs Vereinen haben bei der Kreispokalendrunde des Tischtennisnachwuchses den Siegerpokal von Pokalspielleiter Jakob Machel entgegengenommen. Insgesamt 24 Mannschaften waren in der Lampertheimer Sedanhalle am Start. Sie ermittelten in sechs Spielklassen die Pokalsieger und die Teilnehmer am Bezirkspokal.

Gastgeber TTC Lampertheim, VfR Fehlheim und TSV Auerbach standen je zweimal in einem Endspiel. Am Ende gab es in allen Spielklassen deutliche Favoritensiege: bei den Jungen 18 in der 1. Kreisklasse mit dem TTC 2010 Lorsch (Jan Findeisen, Juliana Findeisen, Jonas Kertscher) und bei den Jungen 15 in der Kreisliga durch die TSV Auerbach (Nils Witte, Moritz Lang, Julian Geiß), die auch in der Liga an der Tabellenspitze steht.

SKG Zell überrascht

Im Finale der Jungen 18 Kreisliga setzte sich der Tabellenvierte SKG Zell überraschend deutlich mit 4:1 gegen Spitzenreiter TTC Lampertheim II durch. Die Zeller spielten mit Frederik Spurzem, Tim Borst und Jannik Spurzem.

Der TSV Lindenfels gewann in der 1. Schüler-Kreisklasse 4:0 mit Karl Kindinger, Leon Maier, Paul Mohr und Simon Leideritz gegen den VfR Fehlheim III. In der jüngsten Spielklasse (Jungen 11) wurde der TSK Rimbach mit einem 4:1 gegen die TSV Auerbach seiner Favoritenrolle gerecht. Der Pokal bei den Jungen 13 blieb, wie im Vorjahr, beim TTC Lampertheim (4:0 gegen SV Kirschhausen). drei/ü/kr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.12.2019