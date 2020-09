Kreistag im Schatten von Corona

Bergstraße.Der Termin hat sich geändert, der Ort ist gleich geblieben: Wegen der Corona-Pandemie versammeln sich die Vertreter der 75 Bergsträßer Fußballvereine zum Kreisfußballtag fast genau ein halbes Jahr später als geplant. Die ursprünglich im März terminierte Sitzung wird am morgigen Samstag ab 10 Uhr in der Trommhalle Zotzenbach beim FSV Rimbach nachgeholt.

17 Punkte umfasst die Tagesordnung, darunter die Wahl des Kreisfußballausschusses. Fußballwart Reiner Held, seit 2009 an der Spitze, hat signalisiert, für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stehen, ebenso sein Stellvertreter Martin Wecht und Kassenwart Wolfgang Helfrich (Elmshausen). Weitere Ausschussmitglieder werden nach einer Satzungsänderung nicht mehr von den Delegierten gewählt, sondern vom Gremium berufen.

Weniger Teilnehmer, keine Ehrung

Der Kreisfußballausschuss wird peinlich genau auf die Einhaltung der Corona-Regeln achten. Die Trommhalle sei, so Held, zwar ausreichend dimensioniert, dennoch sind die Vereine gebeten worden, jeweils nur einen Vertreter zu entsenden. Wesentlich geringer als sonst üblich werde auch die Zahl der Gäste aus Kommunalpolitik und anderen Sportverbänden sein. Ehrungen von verdienten Vereinsmitgliedern – sonst bei Kreisfußballtagen fester Bestandteil des Programms – werde es nicht geben. Sie würden bei den jeweiligen Clubs vor Ort nachgeholt.

Der Fußballkreis Bergstraße ist in der Region Südhessen der Nachzügler. Die vier Nachbarkreise haben ihre Fußballtage bereits durchgeführt. Im Odenwald wurde Hartmut Schwöbel (SG Sandbach) Nachfolger von Wilhelm Paulus (Steinbach), im Kreis Groß-Gerau folgt Horst Feidner (Leeheim) auf Robert Neubauer (Rüsselsheim). In den Kreisen Dieburg und Darmstadt hat sich nichts verändert, hier wurden Heinz Zulauf (Semd) und Michael Sobota (Ober-Ramstadt) wiedergewählt. all

