Kriemhild II ist nicht mehr zu retten

Lorsch.Die Kegeldamen von Kriemhild Lorsch II werden in der nächsten Saison in der Hessenliga spielen. Nach einer erneut indiskutablen Vorstellung wurde mit der 2:6 (2782:2981)-Niederlage beim KSC Hölzlebruck die letzte Chance auf den Klassenerhalt in der 2. Liga verspielt – und das nicht gerade gegen starke Gastgeberinnen.

Im Startpaar wurde Manuela Schwarz (501) zur besten Lorscherin und

...

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.03.2018