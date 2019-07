Kult-Club will nach oben

Offenbach.„Kult sind wir“, so lautet das Motto der Fußball-Regionalligisten Offenbacher Kickers. Bald soll man nach dem Willen der neuen Vereinsführung auf dem Bieberer Berg auch wieder sagen können: Drittklassig sind wir. Nach einer schwierigen Saison, in der der angepeilte Aufstieg nie in greifbarer Nähe war, soll der runderneuerte Traditionsclub spätestens in drei Jahren den ersten Aufstieg seit 2005 schaffen.

In allen zwölf Testspielen blieben die Offenbacher ungeschlagen, die Zuversicht ist auch deshalb groß. Doch das Auftaktprogramm ist knackig: Los geht es mit einem Flutlichtspiel am Montag (29.) gegen den ambitionierten SSV Ulm (live in Sport1). Es folgen Partien gegen die zweite Auswahl des SC Freiburg und Drittliga-Absteiger VfR Aalen.

Prägende Spieler der vergangenen Jahre haben den OFC verlassen. Keinen neuen Vertrag bekam etwa Torwart-Urgestein Daniel Endres (künftig Bayern Alzenau). Der letztjährige Kapitän und Abwehrchef Benjamin Kirchhoff läuft nun für Liga-Konkurrent TSV Steinbach auf.

Die zuletzt vermissten Qualitäten sollen der vom SSV Ulm geholte Luigi Campagna (29) und der von Zweitliga-Absteiger Magdeburg verpflichtete Richard Weil (31) im defensiven Mittelfeld bringen. dpa

