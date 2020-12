Länderspiel-Debüt für Torhüterin

Dublin.Für Ann-Katrin Berger geht heute ein Kindheitstraum in Erfüllung, mit dem sie selbst kaum noch gerechnet hat. Die Fußball-Torhüterin vom FC Chelsea steht am heutigen Dienstag im letzten EM-Qualifikationsspiel gegen Irland in Dublin (18 Uhr/Sport1) vor ihrer Premiere im Tor der deutschen Frauen-Nationalmannschaft.

„Ich bin einen anderen Weg gegangen, vielleicht war es der schwerere Weg“, sagt die 1,80 Meter große Keeperin. Geboren im schwäbischen Göppingen, vom Zweitligisten VfL Sindelfingen zu Turbine Potsdam gewechselt und im Alter von 23 Jahren zu Paris Saint-Germain. Sie wollte unbedingt ins Ausland, saß dort aber erstmal auf der Bank.

In ihrer Zeit bei Birmingham City LFC erkrankte Ann-Katrin Berger 2017 an Lymphdrüsenkrebs, stand aber nach Operation und Therapie bald wieder auf dem Platz. „Das Bällefangen verlernt man in drei Monaten nicht“, sagt sie. Die Ärzte hätten ihr von Anfang an in Aussicht gestellt, dass sie gute Heilungschancen habe. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 01.12.2020