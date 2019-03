Langener Giraffen kommen zum Derby

Bensheim.Derby-Stimmung bei den Regionalliga-Basketballern des VfL Bensheim, die am heutigen Samstag um 18 Uhr den TV Langen II in der AKG-Halle am Weiherhaus erwarten. Das ehemalige Team von VfL-Trainer Manfred Lohnes stellt für die Gastgeber eine Herausforderung dar. Zwar rangieren die Gäste in der Tabelle vier Punkte und eine Position hinter den Bensheimern (5.), gleichwohl sind sie immer wieder für eine Überraschung gut.

Am vergangenen Wochenende besiegten die „Giraffen“ den Favoriten aus Limburg recht deutlich mit 83:70 und stellten damit erneut unter Beweis, dass sie eigentlich zur Spitzengruppe der Liga dazuzurechnen sind. Die Langener haben im Verlauf der Runde sowohl gegen Spitzenreiter Idstein als auch gegen das zweitplatzierte Lich gewonnen. Bensheim verbuchte beim Hinspiel in Langen einen 84:80-Erfolg, das Rückspiel ist aber sicherlich kein Selbstläufer.

Die Bensheimer treten allerdings nach dem 93:72-Sieg bei Makkabi Frankfurt mit breiter Brust an und hoffen, dass die verletzungsbedingt aussetzenden Becker und Wagner wieder zur Verfügung stehen. Gegen wird es vor allem auf die Defense ankommen. Wenn dann auch unter den Körben wieder mehr Konstanz einkehrt, kann die Partie sicher erfolgreich abgeschlossen werden. Die Spieler sowie die Teamleitung freuen sich jedenfalls auf ein weiteres Highlight vor voller Tribüne. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.03.2019