Lannert wird Fünfte bei Premiere

Bensheim.Im Rahmen der Triathlon-Challenge Heilbronn wurden auch die Deutschen Meisterschaften der Profis und Altersklassen auf der Mitteldistanz (1,9 km/84 km/21,1 km) ausgetragen. Mit dabei waren von der SSG Bensheim Nadja Lannert, die ihre Premiere über diese Distanz feierte, Hans-Jürgen Deppert und Christoph Becker.

Alle drei finishten das Rennen bei nahezu optimalen Wetterbedingungen in guten Zeiten. Einzig der nur knapp 16 Grad warme Seitenarm des Neckars machte das Schwimmen zu einer kleinen Herausforderung. Nadja Lannert wurde in 5:35:39 Stunden Sechste ihrer Altersklasse W40 und Fünfte in der Wertung zur Deutschen Meisterschaft. Hans-Jürgen Deppert erreichte nach 5:27:19 und Christoph Becker nach 5:37:13 Stunden das Ziel. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.05.2019