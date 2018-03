Anzeige

Der FC Alsbach hat in der Fußball-Verbandsliga Süd den nächsten Schritt in Richtung Klasserhalt gemacht. Mit 2:1 (0:0) Toren gewann der FCA seine Heimpartie gegen den SC Hanau 1960. Das Siegtor erzielte Marcel Daniel dabei erst in der Nachspielzeit (90+2).

Die Anfangsphase dominierten die spielstarken Gäste. FCA-Keeper Naujoks bewahrte seine Elfmit vielen Paraden vor der Pause mehrfach vor einem Rückstand. Aber gegen Parker war er kurz nach Wiederbeginn machtlos – 0:1 (48.).

May traf nach einem Eckball für Alsbach zum 1:1 (57.). Anschließend spielten beide Teams auf Sieg, den die Gastgeber mit einem Lastminute-Happy End einfuhren. eh/p