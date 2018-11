Lauffreudiger Nachwuchs

hemsbach. 928 Teilnehmer hatten gemeldet, am Ende starteten 746 beim 19. Hemsbacher Altstadtlauf am vergangenen Samstag. Dies waren über 100 mehr als im Vorjahr und bedeutete Rekordbeteiligung. Vor allem die Schülerläufe fanden eine gute Resonanz. 350 Bambini im Alter von vier bis 14 Jahren waren allein bei den sechs 800-m-Läufen am Start. Hier siegten Torben Zeitz aus Hemsbach (2:39,5

...