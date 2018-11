Laufrad-Rennen beim Bensheimer Cross-Cup

Bensheim. Einen hochklassig besetzten Querfeldein-Rad-Wettbewerb präsentiert die SSG Bensheim am Sonntag mit dem international besetzten GGEW-Cross-Cup im Sportpark West. Los geht es um 9 Uhr mit Hobbyrennen, Masters und U19-Junioren. Das Hauptrennen der Elite-Frauen wird um 13.30 Uhr gestartet, das der Elite-Männer um 15 Uhr.

Kurz davor bekommen die ganz Kleinen einen großen Auftritt. Bereits bei den deutschen Radcrossmeisterschaften im Januar war es ein kleines Highlight im Rahmenprogramms: Über 50 Kinder sorgten für einigen Wirbel an der Radstrecke, als sie mit dem Maskottchen Fred Fuchs auf den Laufrädern in Richtung Ziel stürmten. Begleiten von Papa oder Mama und auch Großeltern zeigte sie großen Eifer auf ihren kleinen Rädern.

Auch am Sonntag geht es für die Kleinsten wieder in die Vollen. Ab 14.45 Uhr dürfen sich die Starter mit ihren Laufrädern und den Radhelmen im Startbereich einfinden, damit pünktlich um 14.50 Uhr die Kids auf das kurze und spannende Rennen geschickt werden können. Damit sich die Aufregung der ein bis vier Jahre alten Wirbelwinde etwas in Grenzen hält, sollte sich ein Papa oder eine Mama im Startbereich aufhalten. Die Anmeldung erfolgtam Sonntag von 8 Uhr bis 14.15 Uhr im Alleehotel. Dort bekommen die Eltern auch ein Anmeldeformular für ihre Sprösslinge. Nach dem Überqueren der Ziellinie erhält jedes Kind ein kleines Erinnerungsgeschenk, außerdem wird ein Gruppenfoto gemacht. pfl

