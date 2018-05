Anzeige

Bergstraße.Erst als der Gegner in der zweiten Halbzeit nachließ, kam die SG Lautern in der Fußball-Kreisliga D zu einem mühsamen 6:1-Sieg bei SF Heppenheim II, das zwischenzeitlich durch Patel (33.) zum schmeichelhaften Ausgleich kam. Für Lautern trafen Mößinger (4), Dürr und Torwart Klatt per Elfmeter.

Am Sonntag (15 Uhr) würde die SGL auf eigenem Platz gern Tabellenführer Italia Bensheim ein Bein stellen. Der TSV Gadernheim (2.) hofft im Aufstiegskampf auf die Schützenhilfe aus der Nachbarschaft, ist aber selbst im Verfolgerduell und Topspiel bei der FSG Bensheim II (3.) gefordert (So. 13.15 Uhr).

Weitere D-Liga-Spiele: Ol. Lorsch II – FV Hofheim II (Sa. 16 Uhr), SV Kirschhausen II – TSV Hambach II, SV Zwingenberg II – St. Heppenheim II, SV Schwanheim – Waldesruh Lampertheim, SG Einhausen II – Waldhorn Lampertheim, VfR Bürstadt II – Tvgg Lorsch II, SG Winterk./Gadernheim II – ISC Fürth II (in Winterkasten), SV Lindenfels II – FSV Zotzenbach II (alle So. 13.15 Uhr), SV Mittershausen – SF Heppenheim II (So. 15 Uhr), SV Schönberg und TSV Reichenbach II spielfrei. kr/hs