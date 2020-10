Lautertalderby in Gadernheim

Lautertal.Am Sonntag empfängt der TSV Gadernheim in der Fußball-Kreisliga C den TSV Elmshausen zum Lautertal-Derby (15.30 Uhr). Ein Nachbarschaftsvergleich, den beide Teams unbedingt für sich entscheiden wollen, wobei Nico Pritsch die Gäste aus Elmshausen in der Favoritenrolle sieht.

„Elmshausen hat mit dem 10:0-Kantersieg gegen Olympia Lorsch ein echtes Ausrufezeichen gesetzt, so dass wir

