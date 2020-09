LCO Lorsch erneut auswärts im Einsatz

Lorsch.Angesichts abgesagter Wettkämpfe im Kreis Bergstraße starteten erneut vier Leichtathleten des LCO Lorsch außer Wertung bei den Meisterschaften des Kreises Groß-Gerau und überzeugte in Trebur mit mehreren Bestleistungen.

Im Speerwurf der Klasse U18 waren Elias Gärtner und Nils Hoffmann am Start. Elias steigerte sich von Versuch zu Versuch und knackte im letzten Durchgang mit 30,30 Metern erstmals die 30-Meter-Marke. Auch Nils stellte mit 29,71 Metern eine persönliche Bestleistung auf.

Ebenfalls zum Speer, allerdings zur Variante mit 500 Gramm Gewicht, griff Yasmin Sonnabend. In ihrer Altersklasse W15 erzielte sie mit 22,78 Metern die größte Weite des Tages und blieb nur knapp unter ihrer Bestleistung.

Stark auf der Zielgeraden

Gleich drei Disziplinen absolvierte Lena Sonnabend in der Klasse U18. Über 100 Meter blieb sie mit 12,80 Sekunden erneut unter der 13-Sekunden-Grenze und war die schnellste Sprinterin. Über 200 Meter ging sie gleichauf mit Luisa Herold (TV Groß-Gerau) auf die Zielgerade. Da machten sich die Trainingseinheiten für die Schnelligkeitsausdauer bezahlt: Lena steigerte in 26,82 Sekunden ihre Bestleistung um eine halbe Sekunde und ließ Luisa (27,11) hinter sich. Mit dem Weitsprung war Lena Sonnabend nicht ganz zufrieden. Obwohl sie mit 5,03 Metern erneut die Fünf-Meter-Marke übersprang, haderte sie mit den verschenkten Zentimetern am Brett.

Für die jungen Lorscher Athleten ist damit die Saison fast abgeschlossen. Am Samstag findet im Waldstadion noch ein vereinsinterner Wettbewerb statt, bei dem sie sich in einem Dreikampf aus Sprint, Weitsprung und Kugelstoßen sowie im Speerwerfen messen. kede

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.09.2020