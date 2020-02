LCO Lorsch sammelt Crosslauf-Titel

Lorsch.Die Leichathleten vom LCO Lorsch starteten erfolgreich bei den südhessischen Crossmeisterschaften in Trebur.

Luis Bethke lief in der Altersklasse M13 über 1400 Meter nach einem starken Start unter 40 Läufern in 5:10,7 Minuten auf Platz eins, mit einem Vorsprung von drei Sekunden auf den Zweitplatzierten. In der W9 siegte Emma Seedorf über die 700 m im Schlussspurt mit zwei Zehntel Vorsprung, ihre Mannschaftskameradin Elise Huberti kam auf den dritten Platz. Zusammen mit Elena Mai (Dritte W8) wurde die U10-Mannschaft des LC Olympia überlegen Südhessischer Meister.

Julia Wahlig belegte in der W8 den elften Platz. In der Klasse M9 zeigten Peter Ross und Lukas Ross ein starkes Rennen und belegten mit einem tollen Schlussspurt die Plätze zwei und drei über 700 m. Zusammen mit Paul Reibold, der den sechsten Platz belegte, wurde die auch die Jungs-Mannschaft des LCO überlegen Südhessischer Meister in der Klasse U10.

Zwei bei den Süddeutschen

Am kommenden Wochenende starten mit Lena Sonnabend bei der weiblichen U18 und Noah Ramser bei den Männern zwei Lorscher über die 60 m bei den Süddeutschen Meisterschaften im Glaspalast von Sindelfingen. Für beide ist das Ziel, die persönlichen Bestzeit zu verbessern und in den Zwischenlauf zu kommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.02.2020