Anzeige

Bensheim.Bereits zum 13. Mal absolvierten die Leichtathleten der LG VfL/SSG Bensheim in den Osterferien ihr Vorbereitungs-Trainingslager für die Freiluftsaison am Gardasee in Italien. Untergebracht war man – wie in den vergangenen Jahren – in Bensheims Partnerstadt Riva del Garda. Die Trainingsgruppe aus insgesamt 20 Athleten konnte an sieben Trainingstagen effektiv am Formaufbau für die neue Saison arbeiten. Das Leichtathletik-Stadion im benachbarten Arco sowie die profilierten Laufstrecken im Hinterland um den Lago di Tenno und den Lago di Ledro boten dafür wieder hervorragende Bedingungen. Entsprechend optimistisch blicken die Trainer Markus Forster, Michael Borger und Stephan Rapp nun auf die Wettkampfsaison, die am 28. April mit der Bahneröffnung in Rimbach beginnen wird. fo/Bild: Forster