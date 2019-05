Leichtathleten ziehen ins Landesfinale ein

Bensheim.Nachdem sich bereits zuvor die Leichtathletik-Jungen der Wettkampfklasse II (Jahrgänge 2002-04) als Regionalsieger für den Landesentscheid „Jugend trainiert für Olympia“ qualifiziert hatten, zogen nun die jüngsten AKG-Leichtathleten eindrucksvoll nach. Beim Regionalentscheid Hessen Süd in der WK IV (2006-08) im Sportpark Erbach setzte sich die Mannschaft, bestehend aus sechs Mädchen und sechs Jungen, gegen neun andere Schulen durch und holte sich überlegen den Regionalsieg.

Dabei gewann das Team von Lehrer-Trainer Markus Forster und Sportlehrerin Ines Harjes vier von fünf Disziplinen. Herausragend vor allem der abschließende Zehn-Minuten-Lauf, bei dem Johann Roth und Finn Glock jeweils auf 2600 Meter kamen. Bei den Mädchen glänzten hier Hannah Karras mit 2400 Meter und Mathilda Paasche (2300).

Auch im Weitsprung, in der Hindernis-Staffel und beim Heulballwurf holte das AKG den Disziplinsieg. Ein dritter Platz im 50-Meter-Lauf brachte im Endklassement den Regional-Titel vor dem Schuldorf Bergstraße und dem Gymnasium Michelstadt. Der Landesentscheid findet am 19. Juni in Wetzlar statt.

Eine Woche vorher fahren die WK-II-Jungs zu ihrem Landesfinale nach Gelnhausen. Beim Regionalsieg in Seeheim, der von Regen und Temperaturen um zehn Grad beeinträchtigt wurde, sorgten die 100-Meter-Sprinter Vitus Horneffer (11,4 Sek.) und Leon Anderson (11,7) für die besten Tagesleistungen. Nicolas Gelbarth trug sich im Speerwurf, im Weitsprung sowie im Kugelstoßen dreimal in die Wertungslisten ein. Philipp Nitsch lief über 800 Meter ein einsames Rennen gegen die Uhr und kam nach 2:10,7 Minuten mit neuer Bestleistung ins Ziel. fo

