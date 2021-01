Leichtathletik hilft durch die Corona-Zeit

Bensheim.„Als ich damals zur Junior-Sportlerin des Jahres gewählt wurde, war das schon eine Überraschung für mich“, schaut die Titelträgerin des 2017, Sophia Wolf, zurück. Damals wie heute ist ihre große sportliche Leidenschaft die Leichtathletik. „Gerade während der Corona-Zeit habe ich viel mit meiner WG-Mitbewohnerin und besten Freundin Maren Guthier trainiert. Als Leichtathlet hatte man es natürlich einfacher zu trainieren als in anderen Sportarten.“

Angefangen hat die gebürtige Bensheimerin bei der LG VfL/SSG Bensheim, mittlerweile hat sich Sophia dem TV Groß-Gerau angeschlossen. Dort trainiert sie zusammen mit ihren Freundinnen Maren Guthier und Svenja Sommer. „Das war damals auch der Grund, warum ich nach Groß-Gerau wechselt bin. Klar ist man als Leichtathlet Einzelkämpfer, aber zusammen zu trainieren, motiviert einen doch mehr. Das habe ich leider in Bensheim nicht mehr gesehen.“

In ihrer Karriere hat Sophia Wolf sämtliche Trainingsstationen bei der LG Bensheim durchlaufen hat. „Nachdem ich diverse Sportarten ausprobiert habe, fand ich den Weg über die Talentaufbaugruppe (TAG) an der Hemsbergschule unter der Leitung von Liane Gang zur Leichtathletik. Angefangen habe ich damals mit einmal Training in der Woche in der Kinderleichtathletik.“

Mehrere Hessentitel geholt

Als Sophia auf das Alte Kurfürstliche Gymnasium in Bensheim wechselte, stand für sie außer Frage, als Profilunterricht Sport die Leichtathletik zu wählen. Unter Anleitung von Lehrer-Trainer Markus Forster steigerte sie nach und nach die Trainingseinheiten, bis sie fast täglich im Einsatz war. Konzentriert hat sich Sophia auf die 800-Meter-Distanz.

Ihre Bilanz kann sich sehen lassen: mehrere Hessenmeistertitel und gute Platzierungen bei Süddeutschen und Deutschen Meisterschaften. Besonders in Erinnerung blieb Sophia der achte Platz mit der Schulmannschaft beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin 2015. „Obwohl Amelie Paasche und ich kränklich waren, haben wir eine tolle 800-Meter-Leistung gebracht und mit Rang zwei die beste Disziplinwertung für das AKG geholt“, blickt Sophia auf diese Zeit zurück. Belohnt wurde dieses Mannschaftsergebnis, indem die Leichtathletik-Mädchenmannschaft der WK III des AKG von den BA-Lesern zu Bensheims „Mannschaft des Jahres 2015“ gewählt wurde.

„Mein Ziel war und ist immer noch, jedes Mal eine neue persönliche Bestzeit zu erzielen“, berichtet Sophia Wolf, die dem Landeskader Lauf des Hessischen Leichtathletik-Vebandes angehört. Ganz besonders gefreut hat sie sich immer, wenn sie ins Finale bei Deutschen Meisterschaften gekommen ist, was ihr auch 2019 wieder gelang. Zwar hat es nie aufs Treppchen gereicht, aber hier zähle ja der Olympische Gedanke.

Zuvor gelang Sophia Wolf bei den Süddeutschen Meisterschaften in Koblenz über die 800 Meter der U23 ein schneller Lauf, der in 2:16,62 Minuten mit Bronze belohnt wurde. Nur eine Stunde später stand sie gemeinsam mit ihren Mannschaftskolleginnen Maren Guthier, Maily Kraus und Maimuna Krüger an der Startlinie der viermal 400-Meter-Staffel und gewann in einem starken Rennen ebenfalls die Bronzemedaille. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.01.2021