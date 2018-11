Leidert-Brüder sammeln Hessentitel

Auerbach.Die Auerbacher Brüder Leon (16) und Louis Leidert (13) teilen seit Jahren die Liebe zum Radsport. Und das als hessische Landeskaderfahrer sehr erfolgreich. In dieser Saison trugen die beiden Jungs zusammen fünf Hessenmeistertitel nach Hause.

Louis Leidert, der im letzten Jahr noch in der Altersklasse U13 unterwegs war, wechselte Anfang der Saison in die U15 und wurde hier vierfacher Hessenmeister (Einer Straßenfahren, Einzelzeitfahren, Bergzeitfahren und auf der Bahn). Leon wurde Landesmeister im Einzelzeitfahren, Vizemeister auf der Bahn und Drittplatzierter am Berg. Bei der Deutschen Meisterschaft im Einzelzeitfahren konnte er sich bei 120 Starten und schlechtem Wetter unter den Top 30 platzieren und beim Internationalen Oerlikon-Bahnrennen in Zürich wurde er Zweiter.

Ebenso erfolgreich bestritten die Jungs den von der Sparkassenversicherung ausgeschriebenen Fördercup. Hier galt es, bei verschiedenen Radrennen so viele Punkte wie möglich zu sammeln, die bei Siegen und Platzierungen vergeben wurden. Leon und Louis sicherten sich in dieser Wertung in ihren Altersklassen den Gesamtsieg und somit das weiße Führungstrikot.

Höhepunkte in dieser Saison waren die Mehretappenrennen in Weilburg, die Südpfalztour, die Kids-Tour in Berlin und die Deutsche Meisterschaft im Vierer-Mannschaftszeitfahren in Genthin. Auch die Deutsche Meisterschaft auf der Bahn in Köln stand auf dem Programm. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.11.2018