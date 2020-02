Leistung stimmt, nur Punkte fehlen

Bensheim.Trotz Niederlage war Patrick Eppers, Trainer des Handball-B-Ligisten HSG Bensheim/Auerbach II, nach dem 26:28 (14:15) gegen die HSG Bieberau-Modau III nicht unzufrieden. „Das war eine klare Steigerung gegenüber der letzten Spiele. Leider haben wir in der Summe mehr technische Fehler gemacht als der Gegner“, so Eppers, der besonders die Abwehrleistung seiner Mannschaft inklusive Torhüter lobte. Beim 24:23 (51.) legten noch die Bensheimer vor, kassierten, dann vier Gegentreffer in Folge zum 24:28 (55.). – Bensheimer Tore: Herborn (8/7), Zill (4), Stahl, Thomas Krämer, Raddatz (je 3), Kurz (2), Keinz, Schuh, Hausmann (je 1). mep

