Leistungssteigerung bringt nur den Ausgleich ein

Wattenheim.Nicht ganz zufrieden war man beim TSV Reichenbach mit dem 1:1 bei der SG Nordheim/Wattenheim. „Wir haben in der ersten Halbzeit zu wenig gemacht, die zweite war dann in Ordnung“, sagte TSV-Spielertrainer Christian Bauer. Während die Konkurrenz im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A (FC 07 Bensheim II, TSV Aschbach) an diesem Spieltag dreifach punktete, ließen die Reichenbacher im Ried zwei

...