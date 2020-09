Lena Sonnabend trumpft auswärts auf

Lorsch.Der Leichtathletik-Kreis Bergstraße führt in diesem Jahr aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie keine Meisterschaften durch. Daher nutzte Lena Sonnabend vom Leichtathletikclub Olympia Lorsch die Gelegenheit, bei den offenen Meisterschaften des Kreises Groß-Gerau im Dreikampf an den Start zu gehen. In Rüsselsheim überzeugte sie im 100-Meter-Sprint, im Weitsprung und mit der Kugel und erzielte die höchste Punktzahl in der Altersklasse U18.

In ihrer Spezialdisziplin, dem 100-Meter-Sprint, stellte sie mit 12,80 Sekunden die Tagesbestleistung aller weiblichen Altersklassen auf und war sogar schneller als Jenna Fee Feyerabend, die Drittplatzierte der Deutschen U20-Meisterschaft im Siebenkampf. Entsprechend motiviert trat Lena beim Weitsprung an: Bei drei ähnlich weiten Sprüngen gingen am Ende 4,98 Meter in die Wertung ein.

Als ungewohnte Herausforderung stand zum Abschluss das Kugelstoßen auf dem Programm. Schon im ersten Versuch steigerte Lena ihre Bestleistung auf 8,30 Meter und legte im zweiten Durchgang noch nach: Mit 9,02 Metern konnte sie ihrer schärfsten Konkurrentin weitere 50 Punkte abnehmen und erzielte mit 1824 Punkten mit Abstand die höchste Punktzahl. kede

