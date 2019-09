Lenhardt hat wieder einen WM-Titel

Bensheim.Der älteste Lizenzfahrer der Radsport-Abteilung der SSG Bensheim, Wolfgang Lenhardt (Bild: ax), hat es wieder einmal nach ganz oben auf dem Podest bei einem internationalen Wettbewerb geschafft: Bei den Senioren-Weltmeisterschaften im österreichischen St. Johann gewann er den Titel im Einzelzeitfahren.

Nach diversen Top-10-Platzierungen und auch schon Platz drei und zwei gelang ihm jetzt endlich der Sieg. Nach 20 Kilometern stand für den 70-Jährigen ein 42er-Schnitt zu Buche – in 28:32 Minuten hatte er einen Vorsprung von sieben Sekunden auf Platz zwei. Ebenfalls am Start war Markus Eckel der in seiner Senioren-Klasse den hervorragenden siebten Platz in einer Zeit von 26:28 Minuten (45 km/h) holte.

Belohnung für Florian Dietz

Der jüngste Bensheimer Lizenzfahrer Florian Dietz (Bild: Dietz) sicherte sich mit dem Gewinn des Hessenmeistertitels beim Bergzeitfahren vorzeitig den Gewinn des Sparkassen-Förder-Cups des Hessischen Radsportverbandes. Der Förder-Cup umfasst zehn Wettkämpfe in verschiedenen Disziplinen. Mit den Hessenmeister-Titeln auf der Straße, beim Einzelzeitfahren und am Berg legte der 15-jährigen Florian Dietz die Basis für den Gesamtsieg, und das im jüngeren Jahrgang.

Als Belohnung durfte er mit dem Hessischen Radsportverband an einem internationalen Etappenrennen für U17-Fahrer in Hamburg teilnehmen (EuroEyes Youngclassics). Die Rundfahrt mit 150 Teilnehmern umfasste ein Mannschaftszeitfahren über 18 km, ein Rundstreckenrennen über 70 km, Einzelzeitfahren über 9 km und ein Straßenrennen über 56 km. Durch einen Sturz auf der zweiten Etappe war Florian leicht gehandicapt. Trotzdem schaffte er es auf der letzten Etappe bei einer Geschwindigkeit von 45 km/h, den Anschluss an das Hauptfeld zu halten. Am Ende stand Platz 120 zu Buche, wobei die Erfahrung eines ersten internationalen Rennens im Vordergrund stand. red

