Leser-Hauptgewinn für einen Drilling

Bensheim/Zwingenberg. In der Familie von Loris Conrath dreht sich fast alles um Radball, der 21-Jährige fährt allerdings auch gern Mountainbike oder Rennrad. Da hat er sich schon bei der ein oder anderen Tour durch den Odenwald mit Ruben Zillig gemessen. Der wiederum ist eigentlich Leichtathlet und war einer von 16 Kandidaten bei der Wahl zu Bensheims „Sportler des Jahrzehnts“, die diese Zeitung durchführte.

Da war es für Loris Conrath eine Selbstverständlichkeit, dass er seine Stimme dem Mittelstreckenläufer („Er ist einfach ein sportverrückter Typ, genauso wie ich.“) gab. Letztlich reichte es für Ruben Zillig nur zu Platz zwölf - für Loris indes hat sich die Stimmabgabe richtig gelohnt. Unter mehr als 1800 Teilnehmern wurde der Zwingenberger als Gewinner des Hauptpreises ausgelost: ein Einkaufsgutschein über 150 Euro für das Kaufhaus Ganz, das die Sportlerwahl unterstützte. Die Preisübergabe erfolgte nun in der Sportabteilung des Kaufhauses durch Geschäftsführerin Tatjana Steinbrenner und BA-Sportredakteur Klaus Rettig.

Chance zum Weltcup-Start

Zum Radball kam Loris Conrath, der als Betriebsingenieur für Gas- und Wasserversorgung beim Energieversorger GGEW in Bensheim arbeitet, durch seinen Vater Oliver. Doch nicht nur er - denn er ist ein Drilling und auch seine beiden Brüder sind mit von der Partie. Mit Pascal bildet Loris die erste Mannschaft des RSV Hähnlein in der Zweier-Radball-Oberliga, Marvin spielt mit Maximilian Walter mit der zweiten Mannschaft in der Verbandsliga, Vater Oliver hilft gelegentlich aus. Der jüngere Bruder Till ist bei den Fußballern der TSV Auerbach aktiv.

Als größte Erfolge gibt das Team Loris/Pascal Conrath das Erreichen der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga sowie in der Saison 2018/19 den dritten Platz beim Deutschlandpokal der U 23 an. Beim Abbruch der Saison 2019/20 lagen sie in der Oberliga auf dem vierten Platz, aktuell warten sie darauf, ob die erneut unterbrochene Runde wieder fortgesetzt wird. Auch Trainingsbetrieb bei den Hähnleiner Radballern ruht, grundsätzlich freuen sie sich aber, wenn Interessenten freitags um 19 Uhr in der Halle in der Nähe des Marktplatzes zum offenen Training vorbeischauen.

Einen besonderen Höhepunkt plant der RSV Hähnlein im Jahr 2023 zum 100-jährigen Bestehen. Dann will er ein Radball-Weltcupturnier ausrichten und soll dafür eine Wildcard erhalten - dann können sich die Conrath-Brüder möglicherweise einmal mit den weltbesten Zweier-Teams messen. kr

