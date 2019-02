Letzte Titelchance im Spitzenspiel

Bensheim.Verlieren verboten heißt es am Sonntag ab 16 Uhr für die A-Liga-Handballer der HSG Bensheim/Auerbach. In der AKG-Halle am Weiherhausstadion empfängt das Team von Trainer Moritz Brandt die SKV Mörfelden zum Spitzenspiel. Die Bensheimer sind Erster mit 28:4 Zählern, aber nur auf Grund zweier mehr ausgetragener Spiele. Mörfelden ist nach Minuspunkten besser (26:2), entsprechend könnte ein Sieg

...