Letzte Tvgg-Chance im Kellerduell

Lorsch.Zum Kellerduell der Frauen-Bezirksoberliga rüsten die Handballerinnen der Tvgg Lorsch. Als punktloses Schlusslicht fährt das Team von Trainer Frank Rupp am Sonntag (16 Uhr) zum Vorletzten HSG Langen und damit zur einzigen Mannschaft, die angesichts von 4:24 Zählern noch in Reichweite ist. Die nächsten Teams haben bereits elf Punkte auf dem Konto, so dass klar ist, dass Lorsch und Langen den Absteiger unter sich ausmachen.

Verlieren die Lorscherinnen wie im Hinspiel (11:20), dann dürfte diese Entscheidung schon gefallen sein. Hoffnung macht Rupp der Aufwärtstrend der letzten Wochen, vor allem die 21:30-Niederlage gegen den Tabellenzweiten SG Egelsbach, als man bis Mitte der zweiten Hälfte auf Augenhöhe war, ehe die Kraft ausging. tip

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.02.2019