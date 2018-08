Letzter Test für die Flames in Ketsch

Bensheim.Für die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach steht am heutigen Donnerstag um 20 Uhr der letzte Test im Rahmen einer langen und intensiven Vorbereitung auf die Saison 2018/19 an. Gegner sind in der Neurotthalle die Kurpfalzbären der TSG Ketsch, wobei die Rollen klar verteilt sein dürften.

„Hier treffen ein Erstligist und ein Zweitligist aufeinander. Ketsch ist eine starke

...