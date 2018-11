Lichtblicke durch Christophel und Frei

Bensheim.Nicht viel zu bestellen hatte die zweite Tischtennis-Mannschaft der SSG Bensheim beim souveränen Tabellenführer der Bezirksklasse 3, TSV Modau, bei dem es eine 3:9-Niederlage gab.

Schon die Doppel verhießen aus Bensheimer Sicht nichts Gutes: Zwei SSG-Paarungen blieben chancenlos. Frank Christophel/Hartmut Schmidt stellten den Anschluss zum 1:2 her, die nächsten Partien gingen jedoch alle bis zum 1:7 an den Gastgeber. Erst wieder der gut aufgelegte Frank Christophel erspielte den zweiten Punkt für die SSG. Patrick Frei, der sich seit Wochen in bester Verfassung präsentiert, bezwang durch kluges Angriffs-Noppen-Spiel den hoch eingeschätzten Beltz sicher. An der SSG-Niederlage konnte das aber nichts mehr ändern. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.11.2018