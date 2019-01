Liga-Primus tut sich unerwartet schwer

Lorsch.Ohne die Leistungsträger Timo Rummel und Thomas Platte tat sich Spitzenreiter TTC 2010 Lorsch zum Rückrundenstart in der Tischtennis-Kreisliga beim 9:6-Erfolg gegen Schlusslicht SG 03 Mitlechtern II sehr schwer. Der eindrucksvoll aufspielende Odenwälder Außenseiter lag zwischenzeitlich sogar mit 3:2 in Führung, ehe der gastgebende Favorit doch noch in Tritt kam und über eine 7:4-Führung schließlich die beiden Zähler zum Erhalt der Tabellenführung sicherte.

Mannschaftskapitän Klaus Neuser und der starke Ersatz Patrick Fenske aus der Zweiten blieben im Einzel ohne Niederlage. - Weitere TTC-Punkte: Stier, Ritter, Maiberger, Fehr; Ritter/Maiberger. red

