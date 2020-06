Lilien-Abwehr muss bei Standards noch „heißer“ sein

Darmstadt.Nach der klaren 0:3-Niederlage bei Jahn Regensburg hat Trainer Dimitrios Grammozis die Spieler des SV Darmstadt 98 in die Pflicht genommen. Mit Blick auf zwei Treffer nach Standards forderte der Coach des Fußball-Zweitligisten, seine Mannschaft müsse in solchen Situationen „die letzten Prozentpunkte“ herausholen und noch heißer sein, die Bälle aus der Gefahrenzone zu schlagen. Am Sonntag (13.30 Uhr) empfangen die Lilien als Tabellenfünfter Hannover 96, das nur einen Punkt und einen Platz hinter den Darmstädtern rangiert.

Für Grammozis geht es aber nicht darum, den Tabellenplatz zu verteidigen. „Wir sollten es so angehen wie in den letzten Spielen: es genießen, sich von Woche zu Woche gegen gute Gegner zu messen“, sagte der Trainer: „Nach dem letzten Spiel gegen Stuttgart werden wir dann den Schlussstrich ziehen und sehen, wo wir gelandet sind.“

Fehlen wird gegen Hannover Dario Dumic wegen der fünften Gelben Karte. Nach Nicolai Rapp ist damit Patric Pfeiffer der letzte nominelle Innenverteidiger im Kader. Der 21-Jährige hat diese Saison allerdings erst fünf Kurzeinsätze absolviert. „Ich habe 100 Prozent Vertrauen in Patric“, sagte Grammozis, ohne sich auf einen Einsatz festzulegen. dpa

