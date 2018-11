Lilien bereiten sich auf Köln-Spiel vor

Darmstadt.Der SV Darmstadt 98 hat sich am Montagabend mit einer vermeidbaren 0:1-Niederlage beim VfL Bochum in die Länderspielpause der 2. Fußball-Bundesliga verabschiedet. Nach dem Ende ihrer kleinen Erfolgsserie (zuvor zwei Siege und ein Unentschieden) richteten die Lilien den Blick gleich wieder nach vorn auf die nächste schwere Aufgabe: Am 24. November (Samstag, 13 Uhr) geht es am heimischen Böllenfalltor gegen den Tabellenzweiten, den Erstligaabsteiger 1. FC Köln.

„Da musst du ganz konzentriert sein, um eine Chance zu haben, etwas zu holen“, sagte Offensivmann Marcel Heller mit Blick auf dieses Match. Beim Spiel in Bochum ärgerte ihn vor allem die Entstehung des Gegentores durch Tom Weilandt (62.). „Wir haben vor dem 1:0 selber die Riesenchance zum Tor“, sagte Heller. Im Gegenzug fiel das Tor, das so gar nicht passieren dürfe. „Er läuft 70, 80 Meter übers Feld und wir machen kein taktisches Foul. Wenn man da eins zieht, passiert nichts“, schimpfte der Flügelflitzer.

Schuster sieht gute Ansätze

Das Positive war, dass sich die Lilien nie aufgaben, alles probierten. Letztlich fehlte aber die Durchschlagskraft. Trainer Dirk Schuster sah dennoch gute Ansätze, an denen er in der spielfreien Pause (es sind auch keine Testspiele vereinbart) arbeiten will. „Wir konnten im Umschaltspiel ein paar Akzente setzten. Kämpferisch und läuferisch war es ein ordentliches Auswärtsspiel von uns. Wir haben kleine Fehler gemacht, die bestraft wurden und die wir abstellen müssen“, sagte der Coach. Der nächste Gegner hat gerade bewiesen, dass er Fehler gnadenlos ausnutzt: Die Dynamos aus Dresden waren beim 1:8 in Köln die Leidtragenden.

Gündüz schon wieder verletzt

Lilien-Flügelspieler Selim Gündüz zog sich beim Spiel in Bochum einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Innenmeniskusriss zu und fällt damit auf unbestimmte Zeit aus. Gündüz wurde am Donnerstag operiert. Bereits im September hatte der 24-Jährige im Mannschaftstraining einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes erlitten und sich im Anschluss für eine konservative Behandlung entschieden. dpa

