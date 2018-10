Lilien brauchen ein Erfolgserlebnis

Darmstadt.Trainer Dirk Schuster will mit dem SV Darmstadt 98 nach vier Niederlagen in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr) bei Jahn Regensburg in die Erfolgsspur zurückkehren. „Ich bin optimistisch, dass wir uns das Erfolgserlebnis holen können“, sagt er. „Auch in den vergangenen vier Spielen waren wir immer in der Chance, etwas mitzunehmen. Die Mannschaft ist absolut konkurrenzfähig.“

Der Chefcoach hofft, nach der Länderspielpause gegen die sechs Tabellenränge besser platzierten Regensburger endlich wieder zu punkten. „Wir haben sehr intensiv und konzentriert gearbeitet in der Länderspielpause. Das gute Gefühl, das wir uns da erarbeitet haben, wollen wir nun auf den Platz bringen.“ dpa

