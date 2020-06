Lilien-Finale beim VfB Stuttgart

Darmstadt.Zum Saisonabschluss strebt Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 auch beim designierten Aufsteiger VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr) einen Sieg an. „Das ist ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen möchten“, sagte gestern Trainer Dimitrios Grammozis, der seine Koffer schon gepackt hat und Darmstadt am Montag verlässt. Nach oben geht für den Tabellenfünften nichts mehr, nach unten wäre noch Platz sechs möglich. Stuttgart könnte nur bei einer hohen Niederlage auf den Relegationsplatz rutschen.

Fraglich für die Partie ist Angreifer Felix Platte wegen muskulärer Probleme. Immanuel Höhn ist nach seinem Bruch des Sprunggelenks wieder im Training. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.06.2020