Lilien gehen ohne Ziel in die Saison

Darmstadt.Mit sieben Neuzugängen hat Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 am Dienstag die erste Trainingseinheit der Saisonvorbereitung auf dem Platz absolviert. „Es macht unheimlich viel Spaß, hier mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Man merkt, dass die Neuen frischen Wind reinbringen“, sagte Trainer Dimitrios Grammozis nach der Einheit. Bereits am Vortag hatte die Mannschaft einen Laktattest. Mit den Ergebnissen zeigte sich der Coach sehr zufrieden.

Obwohl der Kader laut Grammozis eine gute Qualität hat, sind die Personalplanungen bei den Lilien noch nicht abgeschlossen. „Ich glauben, dass wir auf der Innenverteidiger-Position noch etwas machen müssen“, sagte der 40-Jährige.

Ob der Verein zudem einen Nachfolger für Mittelfeldspieler Marvin Mehlem suchen muss, ist offen. Er könne nur das Sportliche beurteilen, sagte Grammozis. Mehlem sei ein ganz wichtiger Spieler. „Ich hoffe natürlich, dass er uns erhalten bleibt.“ Der 21-Jährige wurde zuletzt unter anderem mit dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Nürnberg in Verbindung gebracht. Deutlich zuversichtlicher gibt sich der Lilien-Coach bei Angreifer Serdar Dursun: „Der weiß, was er an uns hat. Wir gehen zu 100 Prozent davon aus, dass er uns erhalten bleibt.“

Nach zwei zehnten Plätzen hintereinander will der Lilien-Coach kein Saisonziel ausgeben. Es gehe nun darum, den kleinen Umbruch nach den Abgängen zu bewältigen und die neuen Spieler zu integrieren. „Unser Ziel ist es jetzt erstmal, gut in die Saison zu starten“, sagte er. „Wenn wir einen guten Start haben, werden wir weitersehen.“ dpa

