Darmstadt.Bei einer lockeren Rad-Tour schüttelten sich die Profis des SV Darmstadt am Sonntag die Enttäuschung über die dritte Niederlage in Serie aus den Gliedern. Das 0:2 (0:1) am Vortag bei Arminia Bielefeld verschärfte die Situation des Tabellenvorletzten im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga vor dem richtungsweisenden Nachholspiel am Mittwoch gegen Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern weiter.

Trainer Dirk Schuster gewann der Partie etwas Positives ab: „Für mich zählt nur die Leistung – und da haben wir eine deutliche Steigerung erkennen lassen. Darauf können wir aufbauen. Wenn wir weiter so arbeiten, werden wir die nötigen Punkte für den Klassenerhalt noch holen.“

Vor 15 236 Zuschauern erzielten Patrick Weihrauch (33.) und Konstantin Kerschbaumer in der Nachspielzeit die Tore für den Gastgeber. „Trotz der Niederlage können wir erhobenen Hauptes wegfahren“, sagte Schuster. „Die Mannschaft hat alles versucht und die Marschroute umgesetzt, stabil zu stehen und in der Offensive mehr zu unternehmen.“