Lilien im Minus, aber mit Reserven

Darmstadt.Wegen des ausgesetzten Spielbetriebs fehlen Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 mittlerweile mehr als fünf Millionen Euro in der Kasse. Dabei handele es sich um „Medien-, Zuschauer- und sonstige Erlöse“, sagte Präsident Rüdiger Fritsch. Entsprechend eng müsse der Verein den Gürtel schnallen. „Wir haben bereits in den vergangenen Wochen alles heruntergefahren, was nach unten zu fahren ist“, so Fritsch weiter. Das bedeute auch „erhebliche Gehaltsverzichte in allen Bereichen quer durch den Verein“.

In den vergangenen Jahren habe man Rücklagen geschaffen, mit denen die Verluste einige Zeit aufgefangen werden können, sagte der 58-Jährige. „Aber natürlich ist auch dieses Geld irgendwann aufgebraucht.“

Tribünen-Neubau verzögert sich

Die Corona-Zwangspause hat auch Folgen für den Stadionausbau. Eigentlich sollte im Mai nach Saisonende mit dem Abriss der Haupttribüne begonnen werden. Dieser Zeitplan lässt sich nicht mehr einhalten. Zunächst werde sich die Ausschreibung verschieben. Die Modernisierung bleibe „aus vielerlei Gründen absolut elementar“, erklärte Fritsch. „Aber natürlich ist es eine sehr ernste Situation, in der wir keine unüberlegten Entscheidungen treffen werden.“

Die 36 Profivereine hatten bei ihrer Mitgliederversammlung am Dienstag auf Empfehlung des DFL-Präsidiums, dem Fritsch angehört, die weitere Aussetzung der Saison in der 1. und 2. Bundesliga bis mindestens zum 30. April beschlossen (wir haben berichtet). Für Fritsch ist klar, „dass es für viele Vereine von existenzieller Notwendigkeit ist, dass die Saison ohne Zuschauer zu einem Ende gebracht werden kann“.

Aufstiegs-Wunder im Fernsehen

Das hr-Fernsehen erinnert in der Fußball-Zwangspause in drei Sondersendungen an die spektakulärsten Auftritte der Lilien in der jüngeren Vergangenheit. Am Samstag (4.) gibt es ab 23.15 Uhr zunächst das „Wunder von Bielefeld“, bei dem die Darmstädter am 20. Mai 2014 durch das Last-Minute-Tor des erst kurz zuvor eingewechselten Jokers Elton da Costa, den jetzigen Trainer des Gruppenligisten FC 07 Bensheim, das Relegationsrückspiel bei der Arminia 4:2 gewannen und in die Zweite Bundesliga aufstiegen.

Um 2.15 Uhr folgt die nächtliche Aufstiegsfeier in der Darmstädter Innenstadt nach der Rückkehr aus Bielefeld und um 2.45 Uhr schließlich die ein Jahr später zelebrierte Aufstiegsfeier in die 1. Liga. dpa

